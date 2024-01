Buch aus Finning: ChatGPT – das perfekte Versprechen?

Aus einem geplanten Aufsatz für eine Zeitschrift ist ein Buch geworden: Welchen Nutzen und welche Probleme Jürgen Schulze aus Finning beim Einsatz von künstlicher Intelligenz sieht.

Eigentlich wollte er einen Aufsatz für eine Fachzeitschrift schreiben. Doch dann fiel Jürgen Schulze, der in Finning lebt, so viel zu den Nebenwirkungen beim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) für Chatbots ein, dass ein eBook von 140 Seiten daraus geworden ist. Titel: ChatGPT – Das perfekte Versprechen. Im Untertitel stellt der Autor die Frage: „Chatbots – Segensreiche Entlastung für den überforderten menschlichen Geist oder digitale Quasselstrippen mit zweifelhafter Erziehung und schlechter Sozialprognose?“

Ein Chatbot, das sei vorausgeschickt, ist wie ein virtueller Assistent, der mithilfe moderner Technologie Gespräche führen kann. Die regenerative KI dahinter ermöglicht es ihm, menschenähnliche Antworten zu geben und auf Fragen einzugehen. ChatGPT ist ein solcher Chatbot. Aber was ist regenerativ und was generativ? Beide Begriffe werden im Zusammenhang mit KI oft verwendet. „Generative KI kann neue Inhalte und Ideen wie Konversationen, Geschichten, Bilder, Videos und Musik erstellen, regenerative KI dagegen zielt darauf ab, bestehende Inhalte zu verbessern oder wiederherzustellen“, erklärt der Autor.

Wo Künstliche Intelligenz bereits jetzt einen Mehrwert bietet

Seit 2022 ist ChatGPT (entwickelt vom Unternehmen OpenAI) auf dem Markt. Ein Chatbot-Programm, mit dem man – hat man sich dort angemeldet – die wundersamsten Dinge anstellen kann: In Sekundenschnelle schreibt ChatGPT einen Roman nach Stichworten (langweilig, aber die Struktur passt in etwa), textet Lieder, Gedichte und Seminararbeiten. Andere Programme, die auf KI beruhen, komponieren Musikstücke und Fotomontagen, malen Bilder oder erstellen Filmsequenzen. Unterstützt uns KI und macht sie viele Dinge für uns einfacher oder lässt sie unseren Geist und unsere Kreativität verkümmern, lässt sie gar kriminelle Energie von der Leine? Und über allem steht die Frage: Bis zu welchem Punkt braucht man den Menschen noch? Ist KI Segen oder Fluch für die Menschheit oder beides?

Autor Jürgen Schulze, der als Unternehmensberater in der Informationssicherheit arbeitet, hat schnell positive Punkte ausgemacht: Im juristischen Bereich oder bei medizinischen Diagnosen etwa liefert KI dem Menschen schon heute einen messbaren Mehrwert. „ChatGPT kann juristische Texte umformulieren, ausformulieren, zerlegen, beantworten oder übersetzen. Man muss dazu ‚nur‘ die richtigen Fragen stellen“, so Schulze. Für diese Fragen braucht man den Menschen. Und im Gerichtssaal sind Staatsanwalt und Verteidiger weiterhin unverzichtbar. In der Medizin unterstützt KI das Fachpersonal bei der richtigen Diagnose: „Diagnosesysteme sind heute mit KI umfangreich mit globalen Fällen trainiert, daher können etwa Radiologinnen und Radiologen schon jetzt schneller und genauer Diagnosen stellen“, sagt Schulze. Aber es sei wichtig, dass der Mensch die KI-gestützte Diagnose kontrolliere und analysiere.

Ohne Menschen hätte die KI bald keine Nutzer mehr, sagt Jürgen Schulze

„KI kann schon deshalb den Menschen nicht ersetzen, da sie für den Menschen gedacht ist und für den Menschen arbeitet“, sagt Schulze. Würde KI den Menschen ersetzen, hätte sie in absehbarer Zeit keine Nutzer mehr.

Überall dort, wo automatisiert werden kann, ist KI erfolgreich, etwa in Callcentern. In der Verwaltung könnte eine beschleunigte, automatisierte Beantwortung von Anfragen helfen. Auch bei der Abwehr von Cyberangriffen ist KI hilfreich – insbesondere angesichts des Fachkräftemangels auf diesem Gebiet.

Doch viele Menschen haben Angst vor der neuen Technologie. Kann Schulze sie ihnen nehmen? In seinem Buch wirft er einen unverstellten Blick auf ChatGPT und weitere Chatbots von Google, Amazon oder Elon Musk. Seine Ausführungen sind gespickt mit Ironie und Sarkasmus, persönlichen Anekdoten und „fehlenden Fragen auf viele Antworten“, wie er selbst schreibt.

Auch Schulze räumt ein, dass es sensible Elemente gibt, die Aufmerksamkeit erfordern. Dazu gehören neben Informationssicherheit auch die Glaubwürdigkeit der Anbieter und der Ergebnisse, die Frage nach Qualität und Urheberrecht und der Einfluss auf das Sozial- und Lernverhalten, die geistige Entwicklung und damit auch auf die Gesellschaft.

KI: Der Geist lässt sich nicht mehr in die Flasche stecken

Je tiefer man in der Thematik bohrt, desto mehr Fragen gibt es. „Wissenschaftlich fundierte Antworten tröpfeln nur langsam über die Ticker, denn viele davon erfordern Forschungszeit, bevor man die Auswirkungen abschätzen kann“, schreibt Schulze.

Der Autor rät, sich mit KI abzufinden: „ChatGPT etc. sind unter uns, der Geist lässt sich nicht mehr in die Flasche stecken. Also müssen wir damit umgehen lernen, um das Beste herauszuholen.“ Sein Buch ist in verschiedene Abschnitte gegliedert, nach Begriffen, die im Umgang mit ChatGPT und Co. eine Rolle spielen: Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Identität, Authentizität, Kontext, Wert, Voreingenommenheit, Kontrolle, geistiges Eigentum, Vertraulichkeit, Bequemlichkeit, Haftung, Ethik und Integrität.

Jürgen Schulze: ChatGPT – Das perfekte Versprechen. eBook (Kindle/AppleBooks): ISBN 978-3-910912-00-7. Demnächst als Print on Demand und in englischer Sprache.