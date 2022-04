Christoph Heumos aus Finning: Von der Dorfpolitik ins Cashew-Geschäft

Plus Der Zweite Bürgermeister von Finning, Christoph Heumos, gibt sein Amt auf. Er will sich voll auf ein Start-up mit veganen Lebensmitteln aus Afrika konzentrieren.

Nach zwei Jahren als Zweiter Bürgermeister und Gemeinderat in Finning hat Christoph Heumos Ende April sein Mandat niedergelegt. Grund dafür ist sein neues Start-up im Bereich vegane Lebensmittel auf Basis von Cashew-Kernen aus Tansania. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt Heumos, wie sich die Kooperation mit dem afrikanischen Land gestaltet und warum er deswegen sogar inhaftiert wurde.