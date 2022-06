Die Firma em-tec investiert in Finning weiter in Medizintechnik

Plus Das Medizintechnik-Unternehmen erweitert seine Produktpalette. Das sorgt am Standort Finning für zusätzliche Arbeit. Man blickt aber auch auf andere Branchen.

In vielen Kliniken sind Herz-Lungen-Maschinen und künstliche Lungen im Einsatz. Ein wesentlicher Bestandteil dieser medizinischen Geräte sind Schlauchsysteme, die während einer Operation den Patienten versorgen. Hier werden Produkte und Komponenten des Finninger Unternehmens em-tec eingesetzt: Dabei wird beispielsweise der Blutfluss beim Patienten nicht-invasiv, also von außen und ohne direkten Kontakt mit dem Blut, mithilfe eines Ultraschall-Sensors und zugehöriger Elektronik gemessen und angezeigt. Auch bei der Dialyse oder dem mobilen Organtransport wird dieses Prinzip angewendet. Gerade ist das Unternehmen dabei, sein Portfolio zu erweitern.