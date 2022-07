Finning

06:05 Uhr

Ein junger Ordenspriester feiert Primiz in Finning

Malte Schwarzer wurde am 29. Juni in Montefiascone vom Bischof von Viterbo, Lino Fumagalli, zum Priester geweiht. Am Samstag feiert der Ordenspriester seine Heimatprimiz in Finning.

Plus Vor zwei Wochen wird Malte Schwarzer, der aus Finning stammt, in Italien zum Priester geweiht. Jetzt gibt es mit dem jungen Mann ein großes kirchliches Fest in Finning. Wie er seine Berufung gefunden hat.

Von Gerald Modlinger

Ein seltenes kirchliches Fest wird am Samstag, 16. Juli, in Finning stattfinden. Malte Schwarzer, der am 29. Juni in Italien zum Priester geweiht worden ist, wird in Finning, wo er aufgewachsen ist, seine Heimatprimiz feiern. Dazu ist in den Finninger Pfarreien ein großes Fest vorbereitet worden.

