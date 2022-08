Finning

15:01 Uhr

Finning: Ewiges Gelöbnis der Gläubigen jährt sich zum 300. Mal

Plus Die Wallfahrer aus Finning pilgern nach Aufkirchen. Früher dauerte die beschwerliche Reise zwei Tage. Anlass ist ein Versprechen, das die Bevölkerung im Jahr 1752 gibt.

Von Sibylle Reiter und Christl Stütz

Schon 1652 pilgerten Gläubige aus Oberfinning zum ersten Mal nach Aufkirchen am Starnberger See. Ihr Dorf war wie viele andere in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts von großer Not heimgesucht worden. Der Dreißigjährige Krieg und immer wieder schwere Seuchen, vor allem die Pest, brachten damals unsägliches Leid über die Menschen. Wie sich das Pilgern über die Jahrhunderte verändert hat.

