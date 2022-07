Finning feiert ein seltenes Fest: Die Primiz von Malte Schwarzer

Malte Schwarzer ist seit 29. Juni Priester in einem Orden. Jetzt feiert er seinen ersten Gottesdienst in seinem Heimatort Finning.

Ein großes kirchliches Fest ist am Samstag auf dem Sportgelände in Finning gefeiert worden. Pater Malte Schwarzer vom Orden Institut des fleischgewordenen Wortes (IVE) feierte in dem Dorf, in dem er aufgewachsen ist, seine Heimatprimiz.

Mit ihm feierten 16 Mitbrüder aus Orden und Weltkirche, Nonnen und rund 300 Primizbesucherinnen und -besuchern und musikalisch begleitet von einem Orchester, einem großen Primizchor und der Entrachinger Blasmusik. Dazu kamen noch viele Finningerinnen und Finninger, die im Vorfeld und am Festtag mitgeholfen haben, dieses Fest zu organisieren.

Das Wesen des Priestertums ist das Thema der Predigt zur Primiz

In seiner Primizpredigt beschrieb Pater Tobias Eibl, ebenfalls vom IVE, das priesterliche Wirken. Der Priester, so Pater Tobias, mache Jesus in der Welt lebendig. Durch die Weihe entstehe geradezu ein anderer „Christus, der dessen Werk der Erlösung auf der Erde fortsetzt und die Schlüssel zu den himmlischen Schätzen besitzt“. So habe Gott auch in Pater Malte ein großes Geschenk gemacht, der eine Brücke zum Himmel geworden sei.

Nach den Dank- und Segensworten des neuen Priesters folgten ein Stehempfang im Hof von Schule und Verwaltung und ein Mittagessen in der Turnhalle. Eine nachmittägliche Dankandacht mit der Möglichkeit, einen Einzelprimizsegen zu empfangen, schloss das Fest ab. (ger)

