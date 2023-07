Finning will mit einer Sanierungssatzung die Ortsentwicklung steuern

Plus Nach jahrelangen Debatten wird es jetzt mit der Sanierungssatzung für die Ortskerne von Ober- und Unterfinning ernst. Doch die Kritik im Gemeinderat verstummt nicht.

Über die Notwendigkeit einer Sanierungssatzung besteht im Finninger Gemeinderat von Beginn an Uneinigkeit. Seit fast drei Jahren wird über die Ziele und den Umgriff diskutiert. Zwar wurde mit fünf Gegenstimmen 2021 beschlossen, ein Sanierungsgebiet auszuweisen und eine Sanierungssatzung zu erlassen. Inzwischen wurden die Sanierungsziele auch mit dem beauftragten Städteplanungsbüro Opla abgestimmt. Jedoch hat sich an der ablehnenden Haltung derer, die von Anfang nicht vom Nutzen dieser Maßnahme überzeugt waren, nichts geändert, wie die jüngste Gemeinderatssitzung zeigte.

Werner Dehm von Opla fasste dabei die wichtigsten Punkte zusammen. Sowohl eine räumliche Abgrenzung liege mit dem definierten Sanierungsgebiet inzwischen vor, als auch die ortsgestalterischen Ziele. Es sei die einfachste Form eines Sanierungsgebiets gewählt worden, um Förderungen erhalten zu können. „Das ist sozusagen ein Einstiegsticket“, sagte Dehm. Das Sanierungsgebiet bringe Hauseigentümern den Vorteil, dass diese Sanierungen zu 100 Prozent über sieben Jahre abschreiben könnten, vorausgesetzt, es werde entsprechend der gemeindlichen Ziele saniert. „Ein Sanierungsgebiet bedeutet keine Restriktion gegenüber Eigentümern“, betonte er.