Finninger Flüchtlingshalle stößt auf Hindernisse

Mit einer zusätzlichen Halle beim künftigen Bauhof will Finning eine Beschlagnahme der Turnhalle für Geflüchtete abwenden. Doch so einfach ist das nicht.

Finning will beim geplanten Bauhof auch eine Halle für Geflüchtete bauen. Eigentlich soll alles schnell gehen, um eine Beschlagnahme der Mehrzweckhalle zu verhindern. Jedoch scheinen dem behördliche Vorgaben im Weg zu stehen.

Weder bei der Bauhofplanung noch bei der Erschließung des nebenan liegenden Grundstücks für eine Halle für Flüchtlinge, die Finning dem Landkreis für deren Unterbringung zur Verfügung stellen möchte, geht es derzeit zügig voran. Bürgermeister Siegfried Weißenbach berichtete dem Gemeinderat über eine Sitzung mit dem Planungsverband und den Ammerseewerken zur Erschließung des von der Gemeinde bei der Bürgerversammlung ins Spiel gebrachten Grundstücks.

Dabei gingen die Meinungen über eine Erschließung mit Wasser und Abwasser sowie der Ableitung von Oberflächenwasser auseinander. So sei ein wasserrechtlicher Bescheid für einen Kanal notwendig, sagte Weißenbach. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Technik: Weißenbach will keine Lösung akzeptieren, für die Pumpen notwendig sind. Vielmehr plädiert er für eine Freispiegelleitung, bei der durch das Gesetz der Schwerkraft Wasser von einem höher gelegenen Anfangspunkt zu einem tiefer gelegenen Endpunkt gelangt.

Ein anderes Grundstück kommt für den Gemeinderat nicht infrage

Auch ein Gutachten über Senkgase, die auf dem ehemaligen Deponiegrundstück austreten können, werde notwendig, so Weißenbach. Aufgrund der Schwierigkeiten wurde ein anderes, etwas weiter entferntes Grundstück, das nicht direkt an das des Bauhofs anschließt, ins Spiel gebracht. Während sich das Landratsamt für den Zweck der Unterbringung von Geflüchteten mit beiden Standorten einverstanden zeigte, kommt das andere Grundstück für den Gemeinderat aber nicht infrage. Es mache weder vom Zuschnitt noch von der Nachnutzung Sinn und sei auch nicht für die Errichtung einer Halle, sondern lediglich einer Containersiedlung geeignet, so der Tenor. Zur Klärung sollen die Ammerseewerke in die nächste Gemeinderatssitzung eingeladen werden.

Im Zuge der Diskussion wurde auch Kritik am für die Bauhofplanung beauftragten Architekten laut. Dieser habe bisher lediglich eine Handskizze zur Verfügung gestellt und diese sei auch noch falsch gewesen, wurde moniert. Zudem sei dem Gemeinderat bislang kein Plan vorgelegt worden, in den die vom Gremium geforderten Korrekturen eingearbeitet worden seien.

