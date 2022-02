Finninger Streuobstwiese: Letztes Wort ist noch nicht gesprochen

Plus In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam der Konflikt um die Finninger Streuobstwiese wieder auf den Tisch. Vielleicht gibt es jetzt doch eine Lösung.

Ist bei der Frage, wer künftig die Streuobstwiese beim Breitenmoos bei Oberfinning pflegen soll, das letzte Wort doch noch nicht gesprochen? In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Finning kam das Streitthema wieder auf den Tisch. Zuvor hatte das Gremium beschlossen, einer Untergruppe des Obst- und Gartenbauvereins die Zuständigkeit für die gemeindliche Ausgleichsfläche zu entziehen (LT berichtete).