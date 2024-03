Flüchtlinge: Finning setzt weiter auf Halle statt auf Container

Container oder eine Halle für Geflüchtete? Die Gemeinde Finning will die Pläne des Landratsamts nicht akzeptieren. Jetzt geht ein Brief an die Kreisbehörde.

Zwischen der Gemeinde Finning und dem Landratsamt knirscht es. Grund dafür sind grundsätzlich unterschiedliche Ansätze bezüglich des Standorts einer geplanten Unterbringung Geflüchteter.

Der Finninger Gemeinderat ist sauer: Am Ende der jüngsten machten verschiedene Gemeinderäte ihrem Unmut über die Vorgehensweise des Landratsamtes bezüglich der Prüfung von Optionen für die Unterbringung Geflüchteter Luft. Das Landratsamt plane am Gemeinderat vorbei, hieß es. Konkret geht es um Grundstücke, die dem Landratsamt von Privatpersonen zur Aufstellung von Wohncontainern angeboten wurden und die vom Sachgebiet Asylangelegenheiten favorisiert würden. Dies geschehe, obwohl die Gemeinde bei der Bürgerversammlung im November deutlich gemacht hat, dass sie sowohl die Grundstücke am Buchenweg als auch an der Kälberweide für ungeeignet hält.

Finning will eine zusätzliche Halle am Bauhof bauen, um Asylsuchende unterzubringen

Die Gemeinde will für die Unterbringung von Flüchtlingen beim geplanten Bauhof eine zusätzliche Halle bauen. Sollte sie später einmal nicht mehr für Wohnzwecke benötigt werden, so könnte sie von der Gemeinde genutzt werden, so der Plan. Bei der Bürgerversammlung versprach Landrat Thomas Eichinger, die Bearbeitung der Planung für Bauhof und Halle durch das Bauamt zu priorisieren. Inzwischen hat Finning die Planung der Halle bei einem Architekten in Auftrag gegeben.

Um eine Beschlagnahmung der Turnhalle zu verhindern, die das Landratsamt ins Spiel gebracht hatte, hat Finning gezielt Vorschläge gebracht. Dass diese nun nicht berücksichtigt werden, sondern gegen den Willen des Ratsgremiums die Lösung, Wohncontainer auf im Ort gelegenen Privatgrundstücken aufzustellen, weiterverfolgt wird, sorgte in der Sitzung für großen Unmut. Bürgermeister Siegfried Weißenbach wurde aufgefordert, die Halle dem Landratsamt noch einmal anzubieten.

Ein Schreiben an das Landratsamt hatte der Gemeinderat schon aufgesetzt

Das Misstrauen ging so weit, dass sogar gefordert wurde, dies schriftlich zu tun und sich einen Posteingangsstempel von der zuständigen Stelle geben zu lassen. Hintergrund dabei ist auch, so wurde deutlich, dass sich die Gemeinderäte gegenüber Anschuldigungen von Bürgern absichern wollen. „Das sind wir auch den Bürgern schuldig, dass wir die Halle noch einmal anbieten“, sagte Markus Schlögl. „Wir müssen Druck aufbauen, sonst passiert nichts“, war die Meinung von Manfred Gläserke.

Unverständnis herrschte im Gemeinderat auch darüber, warum das Landratsamt nicht auf das vom Unternehmen em-tec angebotene Gebäude zurückgreife. Dem starken Druck aus dem Gemeinderat musste der Bürgermeister am Ende nachgeben. Ein entsprechendes Schreiben an das Landratsamt war innerhalb des Gemeinderats bereits aufgesetzt worden. Dieses soll nun an das Landratsamt gehen.