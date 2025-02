Gemeinderat Finning will nur fünf statt sieben Häuser

Wie berichtet will ein Investor in Oberfinning südlich des ehemaligen Gasthofs Leicher an der Stauseestraße sieben Einfamilienhäuser mit Garagen bauen. Mit dem Bebauungskonzept des Immobilienentwicklers hatte sich der Gemeinderat schon in einer früheren Sitzung befasst. Nun hatte er über den Bau der Häuser auf der 2800 Quadratmeter großen Fläche zu entscheiden. Fünf Häuser fanden dabei die Zustimmung, zwei wurden aufgrund architektonischer Details abgelehnt.

Wie Bürgermeister Siegfried Weißenbach auf Nachfrage sagte, rechne er aber damit, dass das Landratsamt das versagte gemeindliche Einvernehmen ersetzt. Es handle sich um bebaubaren Innenbereich. Die Bauangelegenheit wird die Gemeinde also voraussichtlich noch länger beschäftigen. (küb)