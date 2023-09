Gemeinsames Mittagessen für Senioren in Finning

Projekt wird im Gemeinderat Finning vorgestellt. Es gibt drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Zweiter Bürgermeister lotet Option aus.

Senioren bei einem gemeinsamen Mittagessen zusammenzubringen, ist derzeit ein Projekt, das in mehreren Gemeinden Schule macht. Auch in Finning gibt es erste Vorschläge dazu. Diese stellte Wolfgang Stütz dem Gemeinderat in der letzten Sitzung vor. „Nicht Essen auf Rädern, sondern mit den Rädern zum Essen“, so könnte die Überschrift über die Ziele lauten, die sich Wolfgang Stütz aus Finning auf die Fahne geschrieben hat. Motiviert durch die Seniorenbeauftragte Beate Moser hat er an einer landkreisweiten Veranstaltung teilgenommen, die darauf abzielte, bei Senioren die Bewegung im Alltag zu fördern und soziale Kontakte aufzubauen. Möglich wäre dies mit einem Mittagstisch, der einmal wöchentlich stattfinden könnte, erläuterte Wolfgang Stütz den Gemeinderäten.

Zahlreiche Gemeinden und auch die Stadt Landsberg seien bei dem Projekt bereits mit dabei, berichtete Stütz. Drei Dinge seien dafür notwendig: Zum einen müsse ein barrierefreier Raum zur Verfügung stehen. Dies könne eine Gaststätte sein, aber auch ein Vereinsheim. Zum anderen müsse man sich über das Essen Gedanken machen: Wird es in Eigenproduktion gekocht oder in einer Gaststätte oder liefert es ein Caterer, zählte Stütz verschiedene Möglichkeiten auf. Weiterhin müssten Senioren persönlich auf das neue Angebot angesprochen werden und auch die Trägerschaft des Projekts sei festzulegen.

Zweiter Bürgermeister von Finning fragt beim Kindergarten an

Im Gemeinderat wurden die Ideen positiv aufgenommen. Dr. Franz-Xaver Boos, der die Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Siegfried Weißenbach leitete, hatte bereits beim Kindergarten angefragt, ob dort für den Mittagstisch gekocht werden könne. „Da am Freitag die Menge an Essen, die für die Kinder gekocht werden, geringer ist als an den anderen Wochentagen, könnte für den Mittagstisch mitgekocht werden“, berichtete Boos, der betonte, dass auf die Gemeinde keine Kosten zukommen sollten. Die Essen müssten von den Teilnehmern selbst bezahlt werden. In anderen Gemeinden fielen dafür fünf bis 6,50 Euro an, informierte Stütz, der im ersten Schritt mit den örtlichen Gaststätten sowie dem Kindergartenteam nähere Einzelheiten besprechen will. Fragen zur Versicherung eines Mittagstisches, die im Gemeinderat aufgeworfen wurden, wird derweil die Verwaltung abklären.

