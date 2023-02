Finning

12:00 Uhr

Geothermie: Finning blickt aufs heiße Wasser in der Tiefe

Heißes Tiefenwasser zum Heizen und zur Stromerzeugung zu nutzen, ist in der Region mehrfach versucht worden, allerdings ohne wirklichen Erfolg. Unser Archivbild zeigt eine Geothermie-Bohrung im Jahr 2017 in der Lichtenau bei Weilheim.

Plus In Finning möchte man sich in den nächsten Monaten intensiv mit der Geothermie auseinandersetzen. Noch sind sehr viele Fragen offen. Welche Schritte geplant sind.

Von Gerald Modlinger

In den 2000er-Jahren sorgte das Stichwort "Geothermie" auch am Ammersee zeitweilig für Goldgräberstimmung. Mehr oder weniger mit dem Thema vertraute Geschäftsleute und Spekulanten sicherten sich beim Bergamt "Claims", in denen sie sich auf die Suche nach heißem Wasser in Tausenden Metern Tiefe begeben konnten, um dies zum Heizen oder zur Stromproduktion zu nutzen. Allerdings: Zumindest am Ammersee wurde bislang keine Geothermie-Nutzung realisiert. Doch seit der 2022 entstandenen Energiekrise wird wieder von Geothermie gesprochen, besonders in Finning und Windach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

