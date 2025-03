Hangbebauung am Leitenberg in Finning: Landtag nimmt Stellung

Die in der Nachbarschaft umstrittene Bebauung des Hanggrundstücks südlich der Leitenberg-Treppe in Finning hat in der vergangenen Woche erneut den Landtag beschäftigt. Anlass dafür war, dass der dortige Nachbar eine Petition eingereicht hatte. Der zuständige Ausschuss lehnte die Eingabe jedoch ab. Vonseiten der Gemeinde und des Landratsamts wird die Bebauung befürwortet. Die Gemeinde hat das Einvernehmen erteilt, das Landratsamt einen Bauvorbescheid zur Errichtung eines Doppelhauses erlassen.

Dagegen wenden sich etliche Nachbarn, eine Online-Petition wurde von rund 200 Personen unterstützt. Die darin vorgetragenen baulichen, baurechtlichen und naturschutzfachlichen Bedenken teilen Gemeinde und Genehmigungsbehörde nicht. Unter anderem verweisen die Gegner des Bauprojekts darauf, dass sich dieses im Außenbereich befinden würde. Gemeinde und Landratsamt machen hingegen geltend, dass es dafür früher einen (inzwischen aufgehobenen) Bebauungsplan gab und durch eine solche Bebauung keine öffentlichen Belange beeinträchtigt seien, zumal das Grundstück trotz Aufhebung des Bebauungsplans im Flächennutzungsplan weiterhin als Wohnbauland dargestellt ist.

Um das Grundstück anfahren zu können, wird die Leitenberg-Treppe verkürzt

Die bislang nicht ausreichende Erschließung (das Grundstück ist nicht auf einer Breite von drei Metern an eine Straße angebunden) wollen Gemeinde und Bauwerber lösen: Die Zufahrt vom Leitenberg aus soll weiter in Richtung Hang geführt und die anschließend beginnende Treppe ins Windachtal etwas verkürzt werden. Ein Vertrag mit der Gemeinde soll regeln, dass der Bauherr die Mehrkosten für eine neue Treppe, die über den Aufwand allein für eine Erneuerung hinausgehen, übernimmt.

Mit der Petition hatte sich der Landtag bereits im vergangenen Jahr befasst, eine Entscheidung wurde nicht getroffen, weil man noch das Ergebnis eines artenschutzrechtlichen Gutachtens abwarten wollte, wie der Petent aus Finning berichtet. Ein solches ist seinen Worten zufolge zwar nicht vorgelegt worden, lediglich ein Baumschutzgutachten, inzwischen aber habe der Petitionsausschuss die Eingabe abgelehnt. Aus der Nachbarschaft war darauf hingewiesen worden, dass auf dem Hanggrundstück unter anderem Ringelnattern und Eidechsen leben. Die Bäume auf dem Gelände wurden inzwischen gefällt.

Der Petent vom südlichen Nachbargrundstück wurde im Übrigen inzwischen von der Gemeinde aufgefordert, eine Buche so weit zurückzuschneiden, dass an der künftigen Baustellenzufahrt ein Lichtraumprofil von 4,50 Meter eingehalten wird. Die nach der Aufhebung des Bebauungsplans nicht mehr gegebene Widmung dieses Bereichs als öffentliche Verkehrsfläche ist unterdessen ebenfalls vom Gemeinderat wieder in Kraft gesetzt worden.