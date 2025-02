Helfen in akuten Notfällen

Hoch motiviert waren die Teilnehmer am Erste-Hilfe-Fresh-UP-Kurs, zu dem die Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Pürgen-Hofstetten, Marianne Asam, in Zusammenarbeit mit dem BRK Landsberg eingeladen hatte. Unter der Leitung des Ehepaars Röck - beide Mitarbeiter des BRK - befassten sich 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Haus der Begegnung in Finning in Theorie und Praxis mit dem Vorgehen des Ersthelfers bei Notfällen.

Icon Vergrößern Von links: Anna Röck (Kursleiterin BRK), Marianne Asam (Vorsitzende VdK-Ortsverband Pürgen-Hofstetten) und Franz Röck (Kursleiter BRK). Foto: R. Schwarzer Icon Schließen Schließen Von links: Anna Röck (Kursleiterin BRK), Marianne Asam (Vorsitzende VdK-Ortsverband Pürgen-Hofstetten) und Franz Röck (Kursleiter BRK). Foto: R. Schwarzer

Dabei ging es um das Erkennen der Notsituationen bei Herzinfarkten und Schlaganfällen sowie die Abgrenzung zu anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Alterskrankheiten. Hier stellen sich folgende Fragen: Wie geht man in einer solchen Situation auf die betroffenen Menschen zu? Worauf ist zu achten? Was muss wann getan werden? Dabei kommt der Kenntnis der verschiedenen Notrufmöglichkeiten besondere Bedeutung zu. Notfallinformationen und Medikamentenlisten sollten sowohl zu Hause als auch unterwegs griffbereit sein. Entscheidend - so die beiden Leiter - sei auch, potentielle Gefährdungen, wie zum Beispiel Stolperfallen, zu beseitigen. Übungen am Defibrillator ergänzten das Programm, das auf Wunsch der Teilnehmer weitergeführt werden sollte.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.