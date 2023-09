Neue Leiterin: "Die Schule hat es verdient, dass ich langfristig da bin"

Nach vielen Wechseln in der Leitung der Grundschule Finning-Hofstetten möchte Bärbl Volkmer für Konstanz sorgen. Ihr neuer Arbeitsplatz gefällt ihr, einen Wunsch hat sie aber.

In der Leitung der Grundschule Hofstetten gibt es einen Wechsel, mal wieder. In den vergangenen zehn Jahren musste die Stelle aus unterschiedlichen Gründen immer wieder neu besetzt werden. Da überrascht es auch nicht, dass Bärbl Volkmer – sie ist die Fünfte auf dem Posten in dieser Zeit – das Thema Konstanz bewusst anspricht. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt sie, warum sie sich auf die Stelle beworben hat, wie ihre ersten Eindrücke sind und was sie sich wünscht.

Volkmer folgt auf Brigitte Kagermeier. Diese wiederum übernahm die Aufgabe vor einem Jahr von Barbara Döppl, die die Gelegenheit nutzte und an ihre frühere Schule in Windach als Leitung zurückkehrte. Schon damals war klar, dass die Stelle für Finning-Hofstetten neu ausgeschrieben und Kagermeier diese nur kommissarisch ausüben würde. Bärbl Volkmer, die kürzlich 56 Jahre alt geworden ist, stammt gebürtig aus Landsberg, hat aber viele Jahre an einer Grundschule in Gilching gearbeitet und ist vor fünf Jahren in die alte Heimat zurückgezogen. "Ich bin dann drei Jahre gependelt. Das empfand ich als anstrengend und habe mich deswegen im Kreis Landsberg beworben." Eingesetzt wurde sie zuletzt in Asch, der Außenstelle der Grundschule Leeder.

Schulleiterin lobt Bedingungen in Finning und Hofstetten

Dann erreichte sie die Anfrage, ob sie die Schulleitung in Finning-Hofstetten übernehmen wolle. "Ich stand schon mal vor der Frage, an einer Schule die Leitung zu übernehmen, hatte damals aber eine dritte Klasse und wollte die nicht vorzeitig abgeben, sondern auch in der vierten Klasse betreuen. Ich habe Lust auf die neue Aufgabe", sagt sie. In der Vergangenheit hat sie auch schon Betreuungslehrerin für Referendare und Beratungslehrerin gearbeitet. Ihre ersten Eindrücke an neuer Wirkungsstätte seien positiv, das Kollegium nett und die beiden Schulgebäude in gutem Zustand, so Volkmer. Mit insgesamt acht Klassen habe die Grundschule eine "angenehme Größe". In Gilching seien es teils fünf Klassen pro Jahrgang gewesen, erinnert sie sich. Auch dass beide Standorte über eine Turnhalle verfügen, sei "Luxus", betont die neue Schulleiterin. Und selbst das Reinigungspersonal bekommt ein Lob: "Ich habe noch nie eine so saubere Schule gesehen."

Bislang war sie vor allem damit beschäftigt, sich einen Überblick zu verschaffen und Bücher und Akten zu sortieren. "Wir brauchen neue und einheitliche Bücher an den zwei Standorten. In Mathe passt es, aber in Deutsch besteht Handlungsbedarf", sagt sie. Dafür stehe zwar ein Budget zur Verfügung, wie schnell sich das Ganze umsetzen lasse, müsse sich aber noch zeigen. Zunächst wolle sie sich mit den Lehrkräften erst einmal absprechen, welche Lehrbücher künftig genutzt werden sollen. Die Vereinheitlichung sei auch deswegen wichtig, weil teils Schülerinnen und Schüler aus Hofstetten nach Finning müssten und umgekehrt, um jeweils etwa gleich große Klassen bilden zu können. Bei der Verteilung der Kinder wolle sie es wie ihre Vorgänger handhaben und erst einmal schauen, ob es Eltern gebe, die von sich aus einer Beschulung im anderen Ort zustimmen. Ansonsten solle nach der zweiten Klasse der Standort gewechselt werden, damit alle Kinder mal einen "Heimvorteil" haben beziehungsweise pendeln. In Hofstetten wird ihre Stellvertreterin Nicole Padberg vor Ort sein, während Volkmer vorrangig in Finning arbeitet. Brigitte Kagermeier sei an eine Schule in Landsberg gewechselt, informiert Volkmer.

Anschaffung von Digitaltafeln für die Schulgebäude wünschenswert

Einen Wunsch für die Zukunft hat sie, trotz der aus ihrer Sicht guten Voraussetzungen, dann aber doch: "Digitale Tafeln wären schön." Immerhin gebe es aber in jeder Klasse schon eine Dokumentenkamera, die an den Laptop angeschlossen werden könne und so Inhalte an der Wand gezeigt werden könnten. Die Tafeln würden das Arbeiten aber noch einmal vereinfachen. Moderne Technik in der Schule einzusetzen, findet sie mit Einschränkungen richtig: "In den ersten beiden Klassen ist es besonders wichtig, Stifte zu benutzen, um das Schreiben richtig zu erlernen. In Mathematik hingegen kann man beim Rechnen einiges an Zeit sparen, wenn man Technik nutzt, um Aufgaben lösen zu lassen." Mit Blick auf die Arbeitsweise an weiterführenden Schulen hält es Volkmer für sinnvoll, in der dritten und vierten Klasse auf iPads zurückzugreifen, beispielsweise wenn Referate vorgetragen werden.

Ein Thema, das bei ihr auch weit oben auf dem Zettel steht, ist die Zusammenarbeit mit Eltern, Elternbeirat und Kindergarten. Einmal im Jahr möchte sie auch ein Schulfest ausrichten, bei dem alle zusammenkommen, sagt die neue Schulleiterin, die in ihrer Freizeit gerne in den Bergen wandert, im heimischen Garten arbeitet oder zu Krimis und historischen Romanen greift. Nun liegt der Fokus aber erst einmal auf der neuen Aufgaben. "Die Schule hat es verdient, dass ich langfristig da bin", sagt sie mit Blick auf die Wechsel in jüngerer Vergangenheit.