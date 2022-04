Finning

18:55 Uhr

In Finning sollen die Glocken später läuten

Das morgendliche Angelus-Läuten soll in Unterfinning (Bild) und Oberfinning um zwei Stunden verschoben werden.

Plus In Ober- und Unterfinning erklingen bislang schon um 5 Uhr morgens die Glocken. Nach Beschwerden verschiebt Pfarrer Markus Willig das Läuten. Doch es gibt auch Traditionalisten, die das nicht wollen.

Von Gerald Modlinger

Ab dem Gloria beim letzten Abendmahl am Gründonnerstag schweigen die Glocken – als Zeichen der Trauer über den Kreuzestod Jesu. Erst nach der folgenden Osternacht sind die Glockenklänge wieder zu vertrauten Zeiten zu hören. In Finning soll sich da jedoch nach Ostern etwas ändern – und zwar bei den Läutzeiten am Morgen.

