Katze in Finning ausgewichen: Totalschaden an Auto

Spätnachts weicht eine Autofahrerin in Finning einer Katze aus. Doch ein Unfall lässt sich nicht vermeiden.

In Oberfinning hat sich am Freitag gegen 23.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Mitteilung der Polizei war eine Autofahrerin aus Finning ortsauswärts auf der Stauseestraße unterwegs. In diesem Moment lief eine Katze auf die Straße, worauf die Frau versuchte, dem Tier auszuweichen. Das gelang insofern, als der Katze tatsächlich nichts passierte. Allerdings geriet die Frau mit ihrem Auto auf eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Baum. Am Auto entstand Totalschaden. (AZ)

