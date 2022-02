Mann liefert sich im Landkreis Landsberg wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Autofahrer flieht in Finning vor der Polizei, rast durch den Ort und liefert sich eine wilde Verfolgungsjagd. Bei Hofstetten kann er dann gestoppt werden. Der Grund für seine Flucht ist schnell klar.

Filmreife Szenen im Landkreis Landsberg: Am späten Montagabend hat sich ein Autofahrer eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Laut Polizeibericht war der Mann gegen 22.30 Uhr in Finning unterwegs, als einer Polizeistreife an der Kreuzung Mühlstraße/Findingstraße die deutlich überhöhte Geschwindigkeit auffiel. Anstatt der erlaubten 30 Stundenkilometer war er mit ungefähr 80 unterwegs. Daher wollten die Beamten den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der 54-Jährige das bemerkte, beschleunigte er innerorts auf über 130 Stundenkilometer und lieferte sich im Anschluss eine wilde Verfolgungsjagd durch mehrere Ortschaften und teilweise auch auf der A96 in beide Richtungen.

Ein Streifenwagen rammt den Wagen des Flüchtigen bei Hofstetten

Dabei missachtete der Fahrer – wie sich später herausstellte ein 54-jähriger Mann aus München – zahlreiche Verkehrsregeln, schnitt Kurven und fuhr teilweise auf der Gegenfahrbahn. So kam es auf der LL 6 im Finninger Wald zwischen Unterfinning und Schoöffelding fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Dieser Fahrzeugführer soll sich dringend bei der Polizeiinspektion Dießen (unter der Telefonnummer 08807/9211-0) melden.

Auch auf der A96 nötigte der Münchner mehrere Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren und Dauerlichthupe. Auch diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dießen in Verbindung zu setzen. In Hofstetten versuchte der Flüchtende eine durch Polizeikräfte errichteten Sperre zu umfahren, konnte aber letztendlich mit einem Streifenwagen gerammt und gestoppt werden. Anschließend wurde der Mann festgenommen. Da er nicht nur über 1,1 Promille. sondern vermutlich auch Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde sein Führerschein beschlagnahmt und er bekommt eine Anzeige wegen unterschiedlichster Verkehrsdelikte. (lt)