Finning

vor 16 Min.

Meinungen zu Anruf-Sammeltaxi gehen in Finning auseinander

Plus Gemeinderat Finning berät über Vertrag mit dem Landkreis Landsberg. Es werden kritische Stimmen laut. In der Sitzung geht es auch um eine Verbindung nach Geltendorf.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Ist das Anruf-Sammeltaxi (AST) für Finning sinnvoll? Darüber wurde erneut lebhaft im Gemeinderat diskutiert. Zwar hat die Gemeinde mit der Stadt Landsberg einen Vertrag zum Betreiben der Linie 14 des AST geschlossen, jedoch wird diese Linie seit April vom Landkreis betrieben. Deshalb ist nun ein neuer Vertrag mit diesem zu unterzeichnen, der dann bis Ende März 2025 laufen wird. Diese Änderungen durchkreuzen die Pläne des Rates, sich ein Jahr lang anzuschauen, wie das AST von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird und welche Kosten dabei auf die Gemeinde zukommen.

Diese hat sich zur Übernahme eines Defizits in Höhe von 50 Prozent verpflichtet, was auch beim neuen Vertrag notwendig wäre, der jedoch zudem höhere Kosten für die Beförderung vorsieht. Demnach steigen die Gesamtkosten pro Fahrt nach Landsberg von 36 auf 40 Euro. In der Diskussion wurde deutlich, dass der Rat das AST als ersten Schritt eines Gesamtkonzepts des Landkreises für mehr und besser abgestimmten öffentlichen Nahverkehr sieht – wenngleich die bisherige Lösung nicht der große Wurf ist. So müsse aus ökologischen Gründen infrage gestellt werden, ob es sinnvoll sei, dass das Taxi von Kaufering nach Finning fährt, um eventuell nur eine Person abzuholen und diese nach Landsberg befördere, um dann wieder nach Kaufering zurückzukehren, hieß es.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen