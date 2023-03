Motorradfahrer stürzt bei Finning und verletzt sich schwer

Bei Finning kommt ein junger Mann mit seinem Motorrad von der Straße ab. Dabei zieht er sich schwere Verletzungen zu.

Am Mittwochabend stürzte ein 18-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Landsberg auf der Staatsstraße 2346 bei Finning und erlitt erhebliche Verletzungen.

Nach Darstellung der Polizei kam der junge Mann von Schwifting kommend in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Motorrad prallte gegen einen Baum, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und rutschte in ein angrenzendes Feld. Der Fahrer zog sich dabei innere Verletzungen im Bauchbereich und Brüche im linken Bein zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen.

Unfall bei Finning: Am Motorrad entsteht wirtschaftlicher Totalschaden

Grund für den Sturz dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein, teilt die Polizei mit. Eine Fremdbeteiligung konnte ausgeschlossen werden. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 4000 Euro, was laut Polizei einem wirtschaftlichen Totalschaden entspricht. Die Staatsstraße war wegen des Unfalls für etwa eine Stunde gesperrt. (AZ)

