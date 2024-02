Neuer Bauhof in Finning: Alles nicht so einfach

Auf einem ehemaligen Deponiegelände zu bauen, ist kein einfaches Unterfangen: Was die Gemeinde Finning beim neuen Bauhof alles zu berücksichtigen hat.

Für den neuen Bauhof in Finning wird ein Deponieentgasungs- sowie ein Abwasserkonzept benötigt. Bei letzterem besteht noch Klärungsbedarf mit den Ammerseewerken.

Der neue Finninger Bauhof soll an der alten Straße von Oberfinning nach Entraching auf der Höhe des Wertstoffhofes entstehen. Eine Planung dafür liegt bereits vor. So soll der Bauhof zwei Kalthallen, eine Waschbox, eine Werkstatt sowie Lager und einen Sozialraum für die derzeit drei Mitarbeiter beherbergen.

Da sich auf dem Gelände ehemals eine Deponie befand, hat Bürgermeister Siegfried Weißenbach mittlerweile ein Deponieentgasungskonzept in Auftrag gegeben, wie er in der jüngsten Sitzung auf Nachfragen aus dem Gemeinderat sagte. Nun stehe ein Abwasserkonzept für das Oberflächenwasser an, so Weißenbach, der sich diesbezüglich mit den Ammerseewerken in Abstimmung befindet. Diese planen zwei Regenrückhaltebecken.

Jedoch handele es sich bei der dafür ins Auge gefassten Fläche um eine Auenwiese, also einer Magerwiese mit schützenswertem Bewuchs, erklärte Weißenbach, der das Vorhaben deshalb kritisch sieht. So sieht es auch Dr. Franz Boos, der sich dafür aussprach, diese wertvollen Flächen zu erhalten. „Es muss eine für Finning verträgliche Lösung gefunden werden“, so Weißenbach. Zudem sei eine wasserrechtliche Genehmigung des Wasserwirtschaftsamtes erforderlich. Die Verhandlungen mit den Ammerseewerken gehen also weiter. (küb)

