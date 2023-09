Finning

12:26 Uhr

Neuer Bauhof in Finning - Projekt nimmt langsam Gestalt an

Plus Im Gemeinderat Finning werden die Planungen für den neuen Bauhof diskutiert. Die Kommune will sich eine Erweiterungsoption offenhalten.

Von Dagmar Kübler

Der neue Bauhof der Gemeinde Finning soll an der alten Verbindungsstraße von Oberfinning nach Entraching auf der Höhe des Wertstoffhofes entstehen – ein Projekt, das den Gemeinderat seit vielen Jahren beschäftigt und das nun langsam Gestalt annimmt.

Von den Räten wurde nun die grobe Planung des Architekturbüros Müller-Hahl diskutiert, einige Änderungen sollen in diese noch einfließen. Demnach bemisst das Gebäude in der Breite 30, in der Tiefe 15 Meter, hinzuzurechnen sind hier noch die Vordächer. Die Höhe des neuen Bauhofs soll acht Meter betragen. Auf Wunsch der Räte soll die maximal überbaubare Fläche ausgereizt und das Gebäude so nah wie möglich an die Straße gerückt werden. Zudem soll es nach Osten erweiterungsfähig sein. Weiterhin soll das Gebäude umfahrbar sein, eine Fahrbreite von circa fünf Metern soll eingehalten werden. Die Ausrichtung des Firstes erfolgt von Ost nach West. Am Hang seien Abtragungen erforderlich, das Höhenniveau läge 50 Zentimeter über Straßenniveau, sagte Zweiter Bürgermeister Dr. Franz-Xaver Boos, der in Vertretung von Bürgermeister Siegfried Weißenbach die Sitzung leitete.

