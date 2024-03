Finning

Neues Bauprojekt in Oberfinning löst Befürchtungen aus

Anstelle dieses Stadels soll am Anger in Oberfinning auf einem gut 200 Quadratmeter großen Grundstück ein Wohnhaus errichtet werden.

Von Dagmar Kübler

Rund um die Kirche in Oberfinning liegt ein Gebiet im alten Dorfkern, dessen Charme die Gemeinde auch mittels einer Sanierungssatzung erhalten will. Nun soll dort eine prägnante alte Scheune einem Neubau weichen. Der ersten Planung dafür erteilte der Gemeinderat jedoch eine Absage.

Die Berg- und Tallandschaft in Finning ist reizvoll, in besonders schöner Lage befindet sich die Kirche in Oberfinning. Schräg gegenüber, Am Anger, vis à vis vom Pfarrhof, soll indessen eine große Scheune einem Einfamilienhaus weichen. Direkt am Grundstück geht ein Pfad entlang, einer der Fußwege, mit dem sich Strecken im Ort abkürzen lassen. Gleich unterhalb der Scheune liegt an der Pfarrgasse eines der ältesten Häuser in Oberfinning, das mit seinen Sprossenfenstern und blauen Fensterläden noch einen dörflichen Charakter aufweist. Es entspricht (wie ein weiteres denkmalgeschütztes Anwesen in der Mühlstraße) noch dem alten Typus des Mittertennhauses und wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet.

