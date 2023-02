Finning/Prittriching

Daniela Krause-Erl aus Finning ist Tierärztin und Influencerin

Plus Dr. Daniela Kraus-Erl aus Finning hat seit 2004 eine Tierarztpraxis in Prittriching. Und jetzt kommt sie als Haustier-Influencerin groß auf Instagram und TikTok raus.

Von Sibylle Reiter

Dr. Daniela Krause-Erl aus Finning betreibt seit 2004 in Prittriching eine Tierarztpraxis für Kleintiere und Reptilien. Inzwischen ist sie eine bekannte "Pet-Influencerin" auf Instagram. Sie selbst würde sich nicht so bezeichnen. Denn ihr geht es einfach nur darum, Menschen über ihre Arbeit mit Tieren zu informieren. "Ich versuche, Wissenswertes in einer unterhaltsamen Art und Weise zu vermitteln", sagt die Tierärztin, die mit ihrer Familie seit 2007 in Finning wohnt. Doch wer 16.500 Follower in den sozialen Medien hat, wird heute "Influencer" oder "Content Creator" genannt. Dabei hatte Daniela Krause-Erl zu Beginn gar nicht die Absicht, auf Instagram groß rauszukommen. Im Sommer 2019 hatte sie sich gemeinsam mit ihrer Tochter erstmals damit beschäftigt. "Ich wollte wissen, wie das funktioniert", so die Tierärztin.

