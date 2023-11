Rechnungsprüfer monieren Luftbuchungen im Finninger Haushalt

Jetzt wurden in Finning die Rechnungsprüfungen für 2019 und 2020 vorgenommen. Größere Beanstandungen gibt es nicht, aber Empfehlungen werden ausgesprochen.

Der Finninger Rechnungsprüfungsausschuss hat bei der Rechnungsprüfung zwar keine wesentlichen Beanstandungen, jedoch einige Empfehlungen für die Verwaltung und Vorschläge für Einsparungen. So soll künftig mehr Geld in der Gemeindekasse sein.

Zwei volle Tage war der Rechnungsprüfungsausschuss des Gemeinderates mit der Prüfung der Vorgänge von 2019 und 2020 beschäftigt. Eigentlich muss die Prüfung der Jahresrechnung innerhalb eines Jahres nach Abschluss eines Haushaltsjahres durchzuführen. Pandemiebedingt und auch durch andere Umstände habe sich die Prüfung jedoch erheblich verzögert, schickte Dr. Franz-Xaver Boos, Zweiter Bürgermeister und Mitglied des Ausschusses, voraus.

Finninger Gemeinderatsmitglieder sollen auf Weihnachtsgeschenke verzichten

Zwar gab es keine wesentlichen Beanstandungen, jedoch zahlreiche Feststellungen, Wünsche und Vorschläge. So stellte Boos fest, dass im Vermögenshaushalt „Vorratsposten“ angesetzt worden wären, sprich, es wurden Gelder für Maßnahmen eingestellt, die nicht vollzogen werden. Diese „Luftbuchungen“ wirkten sich auf die Aussagekraft des Vermögenshaushaltes aus. Hier gelte es, einen Kompromiss zu finden. Zudem regte er zur besseren Überwachung größere Projekte eine fortzuschreibende Projektliste an, wie sie auch in der Gemeinde Windach geführt werde, sowie den Gemeinderat über Personalangelegenheiten und kassenwirksame Beschlüsse zeitnah zu informieren. Beim Kindergarten sei über Essenspreiserhöhungen zu reden, sagte Boos, der auch Preiserhöhungen bei der Kiesgrube und der Hundesteuer ins Spiel brachte.

Geld will der Gemeinderat zudem einsparen, indem die Gemeinderatsmitglieder künftig auf Weihnachtsgeschenke verzichten. Ausscheidende Gemeinderatsmitglieder sollen statt eines Zinntellers einen Essensgutschein erhalten, so ein Vorschlag. Dies verlange eine Satzungsänderung, informierte Bürgermeister Siegfried Weißenbach, der den Gemeinderat darüber in einer der nächsten Sitzungen beschließen lassen will.

Der Finninger Haushalt belief sich in den Jahren 2019 und 2020 auf 7,9 beziehungsweise 7,7 Millionen Euro. Während 2019 noch 912.000 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt wurden, waren es 2020 knapp 22.000 Euro, bei Rücklagen von knapp 3,8 Millionen Euro.

Lesen Sie dazu auch