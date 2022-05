Finning

vor 33 Min.

Hilfe aus dem Landkreis Landsberg für herrenlose Tiere aus der Ukraine

Plus Viele Menschen in der Ukraine müssen wegen des Kriegs ihre Haustiere zurücklassen. Yulia Strokal aus Finning holt Hunde und Katzen an der Grenze ab und kümmert sich um sie. Sie berichtet von teils dramatischen Fällen.

Von Dagmar Kübler

Der Krieg in der Ukraine treibt seit vielen Wochen Menschen zur Flucht. Manche nehmen ihre Haustiere mit, aber viele Tiere bleiben zurück, gerade in den heiß umkämpften Gebieten. Die Ukrainerin Yulia Strokal, die in Finning lebt, fährt regelmäßig an die ukrainische Grenze, um von dort Tiere nach Deutschland zu holen. Wie es den herrenlosen Haustieren in der Ukraine geht und welche Unterstützung Strokal von Tierärzten aus der Region erfährt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .