Sanierungssatzung in Finning: Versammlung wird wiederholt

Die Gemeinde will die von der Sanierungssatzung für Ober- und Unterfinning betroffenen Eigentümer informieren. Doch der Einladung folgen nur wenige.

Im Juli hatte der Finninger Gemeinderat für die Altort-Bereiche von Ober- und Unterfinning eine Sanierungssatzung beschlossen. Nun fand eine Informationsveranstaltung für die Grundstückseigentümer statt, deren Liegenschaften im Satzungsgebiet liegen. Doch der Besuch blieb überschaubar.

Genau sieben Interessierte zählte Bürgermeister Siegfried Weißenbach, dazu einige Gemeinderatsmitglieder. Das Echo der Versammelten war im Übrigen nicht gerade positiv: "Es waren die da, die von Haus aus dagegen sind", fasste Weißenbach zusammen. Einer der Hauptkritikpunkte sei die Befürchtung, dass eine Sanierungssatzung im Innenbereich vorhandenes Baurecht beschnitten werden könnte. Das zweite wesentliche Argument sei, dass die Gemeinde ein Vorkaufsrecht im Sanierungsgebiet geltend machen könne.

Dass Baurecht eingeschränkt werde, stimme nicht, betonte Weißenbach erneut. Und ein Vorkaufsrecht sei nur dann anwendbar, wenn die Gemeinde ein Grundstück für einen öffentlichen Zweck zur Erfüllung einer gemeindlichen Aufgabe kaufen wolle. Er verwies darauf, dass eine Sanierungssatzung ein Angebot an die Grundstückseigentümer sei, die in einem Sanierungsgebiet auch besondere staatliche Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen könnten.

Hat die Gemeinde vor der Versammlung zu wenig Öffentlichkeitsarbeit gemacht?

Im Vorfeld hatte es auch Kritik an der Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Sanierungssatzung gegeben. Dazu sagte Weißenbach, die Einladung sei an den Anschlagtafeln der Gemeinde ausgehängt und auf der Homepage veröffentlicht worden. Am Tag davor der Versammlung wurde kurzfristig noch eine Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft versandt. Die Gemeinde werde aber auf die Kritik reagieren: Der Bürgermeister kündigte eine erneute Versammlung an, zu der dann alle betroffenen Grundstückseigentümer schriftlich eingeladen werden sollen. Diese Versammlung ist Teil der Bürgerbeteiligung. Die Stellungnahmen aus der Bürgerschaft müssen dann wie in einem Bebauungsplanverfahren vom Gemeinderat abgewogen werden.

Die Ortsentwicklung beschäftigte vor einigen Tagen auch den Bauausschuss, der deswegen eine Exkursion nach Entraching unternahm. Der Ortsteil ist zwar nicht Teil des Sanierungsgebiets. Jedoch hat der Gemeinderat beschlossen, einen Rahmenplan zu erarbeiten, der unverbindliche Vorgaben zu Gebäudegrößen und -formen machen kann, wie der Bürgermeister erklärt. Hintergrund ist auch in Entraching der strukturelle Wandel: Für den seit rund 20 Jahren geschlossenen ehemaligen Gasthof Braun gibt es Neubaupläne, bei zwei anderen Anwesen sind aufgrund des eingetretenen Erbfalls ebenfalls Veränderungen zu erwarten.

