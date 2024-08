Seilwinden für die Olympia-Ballone werden in Finning hergestellt

Die Idee der Organisatoren der Olympischen Spiele von Paris 2024, das Olympische Feuer mit riesigen Luftballons über alle Wettkampforte schweben zu lassen, fasziniert Milliarden Zuschauer weltweit. Umgesetzt wurde diese Idee auch mit einem Erzeugnis aus Finning.

Ebenso faszinierend wie der optische Eindruck ist die Technologie, die hinter den golden leuchtenden Ballons steckt: Die 20 Meter durchmessenden, mit Helium gefüllten Ballons, geliefert von Ballonbau Wörner Augsburg, werden von unten aus einer riesigen Gondel mit 40 Leuchtdioden beleuchtet. Zusammengebaut wurde das System in Paris von den französischen Firmen Aerophile und Metaliance.

Die Olympia-Ballone werden mit Finninger Mehrfachlagen-Seilwinden rauf- und runtergezogen

Damit die Ballons aus 60 Meter Höhe strahlen können, werden sie jeden Abend mit Stahlseilen hoch und am Morgen wieder heruntergezogen werden. Hier kommt ein weiterer einheimischer Zulieferer ins olympische Spiel: Die Finninger Lebus Germany GmbH mit ihren speziell gerillten Mehrfachlagen-Seilwinden, die hier elektronisch geregelt werden.

Die Firma Lebus Germany ist seit 2002 im Finninger Gewerbegebiet angesiedelt, wo sie drei hochmoderne Fertigungshallen hat. Das Unternehmen besteht seit 1963, als die in den Vereinigten Staaten patentierte „Lebus-Rille“ für Seilwinden in Deutschland über das Ingenieurbüro Karl Seidenather in Hannover eingeführt wurde. Das Unternehmen war später in Duisburg, Inning und Gilching ansässig, bevor es nach Finning umgezogen. Heute wird es vom Enkel des Firmengründers, Tim Seidenather, sowie Matthias Kunkel geleitet.

Lebus International Engineers ist ein globaler Marktführer für Mehrlagen-Seilspul-Technologie. Beim System Lebus-Rille werden die Seiltrommeln so gerillt, dass Drahtseile in exakter Geometrie viellagig übereinander gespult werden können. Lebus-Systeme finden vielfach Anwendung, ihre Einsatzbereiche gehen von Bergbau und Erdbohrungen über die klassische Hebe- und Fördertechnik in unterschiedlichsten Bereichen bis zu Offshore-Öl- und Gasplattformen. (AZ)