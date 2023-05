Traktorfahrer beschädigt Auto mit seinem Ackergerät schwer

In Finning kommt es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Traktor. Der Pkw landet dabei auf einer kleinen Mauer.

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag in Finning ereignet hat. Dabei stießen ein Auto und ein Traktor zusammen.

Wie die Polizei meldet, befuhr ein 58-jähriger Landwirt aus dem Landkreis mit seinem Traktor die Findingstraße. An der Front des Traktors war ein etwa drei Meter breites Ackergerät angebracht. Auf der Findingstraße kam dem Fahrer des Traktors eine 38-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Ostallgäu entgegen. Sie hielt mit ihrem Pkw an, um den Traktor passieren zu lassen. Bei der Vorbeifahrt kam es jedoch zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei das an der Front angebrachte Ackergerät an der linken Fahrzeugseite des Pkw einhakte und dabei die Fahrertür herausriss. Das Auto selbst wurde mit dem Heck auf eine angrenzende, kleine Mauer gehoben.

Die 38-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Landsberg gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Am Traktor entstand ebenfalls Sachschaden. (AZ)

