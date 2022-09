Vorwürfe gegen die Finninger Wehr ein Jahr nach Cinemobil-Brand

Plus Ein Windacher Feuerwehrmann erhebt ein Jahr nach dem Brand des Cinemobils von Wolf Gaudlitz Vorwürfe gegen die Finninger Feuerwehr. Der Kommandant widerspricht.

Vor einem Jahr wurde das Cinemobil von Filmemacher Wolf Gaudlitz nahe Finning ein Opfer der Flammen – für Gaudlitz damals ein Alptraum. Darüber berichtete zum Jahrestag des Brands unsere Kulturredaktion in der Dienstagsausgabe und auch das Bayerische Fernsehen. Beide Berichte führten zu einigen Stellungnahmen der Feuerwehr in den sozialen Medien. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob genug Wasser im Löschwagen war.