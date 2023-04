Finning

18:00 Uhr

Die Gemeinde Finning hat viel Geld – und viel zu tun

Plus Auf der Bürgerversammlung in Finning wird über eine recht gute Finanzlage berichtet. Die Medaille hat aber auch in diesem Fall noch eine andere Seite.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Aufgrund der Erkrankung von Bürgermeister Siegfried Weißenbach, der sich bis Anfang Mai auf Reha befindet, leitete sein Stellvertreter Franz Xaver Boos die Bürgerversammlung in Finning. Wie er sagte, wird er die Amtsgeschäfte im Mai noch weiterführen, in der Hoffnung, dass Weißenbach dann wieder übernehmen könne.

Vor gut 50 Anwesenden ging Boos auf die großen Themen der Kommune ein. Dazu zählen die Wasserversorgung, die Errichtung eines neuen Bauhofs, die Ökoflächen sowie der Einbau von Lüftungsanlagen in der Schule. Boos stellte auch den Haushalt vor. Der Vermögenshaushalt summiert sich auf 4,9 Millionen, der Verwaltungshaushalt mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben auf knapp 4,4 Millionen Euro. Die Rücklagen sind im vergangenen Jahr von 4,8 auf 5,7 Millionen Euro angewachsen. Grund für die erfreuliche Haushaltslage seien jedoch auch ein "Sanierungsstau und Investitionsdefizit", räumte Boos ein. So stehe beispielsweise die Sanierung der Brücke über die Windach seit Langem an, ein neuer Bauhof wird ebenfalls benötigt. Auch die Sanierungssatzung für die Altortbereiche sei ein Dauerbrenner, aber noch nicht umgesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen