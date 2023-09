Finning

Warum manche in Finning in Sachen Geothermie argwöhnisch sind

Bevor die in heißem Tiefenwasser gespeicherte Wärme genutzt werden kann, sind umfangreiche Untersuchungen und kostspielige Bohrungen (das Bild von 2017 zeigt eine am Ende vergebliche Erkundung bei Weilheim) notwendig.

Plus Die Gemeinde Finning brachte die Nutzung der Erdwärme im Winter auf die Tagesordnung. Jetzt gibt eine andere Gemeinde den Takt vor. Manche sind jetzt darüber verschnupft.

Ursprünglich war die Gemeinde Finning Initiator und Treiber des Tiefengeothermieprojekts, das durch eine interkommunale Kooperation mit den umliegenden Gemeinden vorsieht, die Wärme des in der Tiefe vorkommenden Wassers zu nutzen. Inzwischen ergreift jedoch zusehends die Gemeinde Windach bei diesem Thema die Initiative. Und so war jetzt im Finninger Gemeinderat zu entscheiden, ob man hierfür weiterhin interkommunal mit der Nachbarkommune zusammenarbeiten will, die inzwischen auch beschlossen hat, viel Geld für das Projekt bereitzustellen.

Im April hatte Gemeinderat Rainer Tief auf der Bürgerversammlung in Finning Tiefengeothermie zur Energiegewinnung vorgestellt. Diese habe viele Vorteile wie wenig Flächenbedarf, Unabhängigkeit von Tageszeit und Wetter, niedrige Betriebskosten und wenig Verluste bei der Umwandlung der Erdwärme in Fernwärme. Zudem sei sie eine nahezu unbegrenzte Ressource, so Tief. Nachteilig seien die hohen Investitionskosten, insbesondere bei den Fernwärmenetzen. Grundsätzlich stünden in Bayern die Chancen für Tiefengeothermie gut. Jedoch bestehe immer das Risiko, bei Bohrungen nicht auf Wasser zu stoßen. Dann wäre viel Geld investiert worden, das verloren wäre. Zudem ließen sich die Kosten, die auf die einzelnen Gemeinden – interessiert sind unter anderem Schwifting, Thaining, Hofstetten, Schondorf und Windach – zukommen, im momentanen Projektstadium schlecht abschätzen.

