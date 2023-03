Wasser: So kommen Eresing, Finning und Windach zusammen

Plus Die Gemeinde Windach baut einen neuen Trinkwasserbrunnen. Daran wollen auch Eresing und Finning teilhaben. Jetzt gibt es einen Modus, wie die Kosten aufgeteilt werden.

Bei ihrer geplanten gemeinsamen zweiten Wasserversorgung dürften die Gemeinden Eresing, Finning und Windach jetzt wohl ins Geschäft kommen. Einstimmig hat sich der Finninger Gemeinderat für die Vertragsmodalitäten ausgesprochen, die zuvor unter Beteiligung der Rechtsaufsicht im Landratsamt mit der Nachbargemeinde Windach ausgehandelt worden waren. Für alle drei Gemeinden wird durch den Bau eines neuen Brunnens im Wald zwischen Schöffelding ein zweites Standbein geschaffen. Das heißt, sollte eine der vorhandenen gemeindlichen Trinkwasserversorgungen einmal ausfallen, kann mit Wasser aus dem neuen Brunnen ausgeholfen werden. Für Finning geht es aber noch um etwas mehr.