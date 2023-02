Finning

07:00 Uhr

Wie ein altes Anwesen in Finning zu Berühmtheit gelangt

Plus Eigentlich baut ein Bauherr in der Ortsmitte von Oberfinning weitgehend, wie es die Gemeinde wünscht. Das Ergebnis gefällt am Ende doch nicht allen.

Von Gerald Modlinger

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Finning wurde es von Bürgermeister Siegfried Weißenbach schon als "berühmtes Anwesen" bezeichnet. Für dörfliche Verhältnisse hat das Anwesen an der Ecke Hauptstraße/Pfarrgasse am Oberfinninger Maibaumplatz zuletzt einige Aufmerksamkeit erfahren, als es in Form eines Mehrfamilienhauses weitgehend neu errichtet wurde. Jetzt wurde im Gemeinderat akribisch aufgelistet, was bei der Freiflächengestaltung offenbar alles anders gelaufen ist, als geplant war.

