Wie kann die Ganztagsbetreuung in Finning funktionieren?

Auch in Finning muss man sich Gedanken machen, wie der Betreuungsanspruch an Grundschulen ab 2026 erfüllt werden kann. Der Gemeinderat informiert sich erst einmal.

Die Möglichkeiten, Ganztagsbetreuung anzubieten, sind vielfältig. Um sich eine Übersicht zu verschaffen, hatte der Finninger Gemeinderat Maria Geierhos vom Landratsamt zur Sitzung eingeladen. Auch die Rektorin der Grundschule, Bärbl Volkmer, kam zu Wort. Sie plädierte für variable Buchungszeiten, denn eine starre Zeit bis 16 Uhr sei für die Kinder einem Arbeitstag gleichzusetzen und aus pädagogischen Gründen und auch fürs Familienleben nicht empfehlenswert. „Die Kinder müssen über viele Stunden nach außen hin funktionieren und können nicht durchschnaufen“, so Volkmer. Dies könne zu Erschöpfung und Verhaltensauffälligkeiten führen.

Geierhos räumte zuerst mit einigen Missverständnissen auf, die bei Familien bestünden, wie sie sagte. So bestehe kein Anspruch auf einen kostenlosen Ganztagsplatz und ebenso nicht auf einen bestimmten Platz. Außerdem gebe es zwar einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz, jedoch keine Pflicht, diesen auch geltend zu machen. Eltern blieben also frei in ihrer Entscheidung, ob und wie lange ihre Kinder in der Schule betreut werden. Zudem können Angebote, die es in Kommunen bereits gibt, die jedoch den Rechtsanspruch ab 1. August 2026 nicht erfüllen, bestehen bleiben.

Die fachlichen Anforderungen an einen Hort sind höher

Dazu riet sie auch der Gemeinde Finning, die bereits eine Mittagsbetreuung mit variablen Buchungszeiten anbietet. Allerdings müsse damit gerechnet werden, dass sich der Anteil der zu betreuenden Kinder deutlich steigern wird. Die Gemeinde werde sich also Gedanken um weitere Räume machen müssen. Dennoch tendierten Bürgermeister und Gemeinderat zur Mittagsbetreuung, und auch Geierhos riet zu Mittagsbetreuung oder gebundener Ganztagsschule. Ein Hort erfordere zwingend Fachpersonal, die Förderung liege mit 6000 Euro jedoch auch höher als für andere Angebote.

Laut Geierhos werden bereits rund 50 Prozent der Grundschulkinder am Nachmittag betreut, bis 2026 werden es 80 Prozent sein. Ein großes Problem sei derzeit der Fachkräftemangel, so Geierhos. Schließtage erstrecken sich lediglich über vier Wochen, somit seien nicht alle Schulferientage durch Pflicht-Betreuungsangebote abgedeckt.

Die Finninger Ferienbetreuung kostet 110 Euro pro Woche

Auch um die Ferienbetreuung drehte es sich in der Gemeinderatssitzung. Diese bieten die Gemeinden Finning und Hofstetten gemeinsam in acht von elf in diesem Schuljahr verbleibenden Ferienwochen an und zwar in den Räumen der Mittagsbetreuung. Die Kosten für die Ferienbetreuung belaufen sich auf 110 Euro pro Woche. Der neuen Satzung stimmte der Finninger Gemeinderat zu, ein positives Votum aus Hofstetten liegt bereits vor.

