Wie und wo werden in Finning die Schulkinder betreut?

Auch in Finning muss man sich Gedanken machen, wie der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder umgesetzt werden kann.

Wie wird künftig der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in der Gemeinde Finning umgesetzt? Bürgermeister Siegfried Weißenbach brachte in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Thema zur Diskussion. Ab 2026 besteht dieser Anspruch. Zumindest die Erstklässler müssen dann acht Stunden am Tag betreut werden. Bis 2029 kommt jedes Jahr ein weiterer Jahrgang hinzu. Ab dem Schuljahr 2029/2030 werden dann alle Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung haben, die inklusive Unterrichtszeit acht Stunden täglich umfassen muss. Neben Mittagsbetreuung und Hort gibt es beispielsweise die Möglichkeiten der offenen Ganztagsschulen, die Teilnahme nach dem regulären Unterricht ist für die Schüler freiwillig, oder der gebundenen Ganztagsschule – hier ist die Teilnahme verpflichtend.

Wie Weißenbach bereits aus Gesprächen mit der Schule erfahren hat, ist diese an einer gebundenen Ganztagsschule nicht interessiert. Weißenbach selbst möchte jedoch die Lehrkräfte in die Ganztagsbetreuung eingebunden wissen: „Die Schule kann sich da nicht rausziehen.“

Auch der Zustand des Schulgebäudes wird in der Gemeinderatssitzung angesprochen

Neben den räumlichen Voraussetzungen müssen in Finning nun die verschiedenen Möglichkeiten geprüft werden. Zum Informationsaustausch sollen, so entschied der Gemeinderat, Vertreter der Kinderbetreuungseinrichtungen in eine der nächsten Sitzungen eingeladen werden. Müssen zusätzliche Plätze für die Betreuung geschaffen werden, sind diese förderfähig. Gefördert werden Maßnahmen, die ab dem 12. Oktober 2021 begonnen und bis Ende 2027 abgeschlossen werden.

Im Zusammenhang mit der Ganztagsbetreuung wurde auch der renovierungsbedürftige Zustand der Schule angesprochen. „Es hapert am Unterhalt des Gebäudes. Die Schäden sind seit Jahren bekannt, aber es passiert nichts“, monierte Markus Schlögl und bezog sich dabei insbesondere auf die Fassade und die Böden. Welche Arbeiten nun ausgeführt werden sollen, soll in der nächsten Gemeinderatssitzung entschieden werden.

