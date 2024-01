Zu viel gepflastert: Gemeinderat Finning fordert Rückbau

Plus Mehrere Bausachen beschäftigen den Finninger Gemeinderat. Darunter ist auch ein Fall, bei dem mehr gebaut wurde, als laut Bebauungsplan erlaubt ist.

Mit mehreren Bauangelegenheiten und damit teilweise verbundenen ungewöhnlichen Umständen hat sich der Finninger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Unter anderem ging es um die baurechtliche Situation auf einem Grundstück im Gewerbegebiet. Dort könnte auf den Eigentümer einiges Ungemach zukommen.

Wie Bürgermeister Siegfried Weißenbach aus der Sitzung berichtete, sei festgestellt worden, dass das Grundstück in einer laut dem Bebauungsplan nicht zulässigen Art und Weise bebaut wurde. Zum einen sei die Parzelle - sie ist etwa 1500 Quadratmeter groß - komplett zugepflastert worden. Dies sei entgegen der genehmigten Eingabeplanung geschehen, die auch die im Bebauungsplan vorgeschriebenen Grünfläche beinhaltet hatte. Der Gemeinderat fordert nun einen Rückbau der unzulässigen Versiegelung. Ebenso befinde sich auf dem Grundstück ein nicht zulässiger Carport. Auch dieser müsse beseitigt werden, so Weißenbach weiter.