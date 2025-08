Am Penzinger Feld wird ein E-Flugtaxi entwickelt

Der „Industrial Maker Space“ am Penzinger Feld in Landsberg versteht sich als professionelle Innovationswerkstatt für Industrie, Gewerbe und Start-ups. Das Unternehmen Elektra Solar hat dort seit dem Jahr 2018 seinen Sitz und möchte die Zukunft der elektrischen Luftfahrt mitgestalten. Calin Gologan, einer der beiden Geschäftsführer, arbeitet mit seinem Team unter anderem an der Entwicklung eines viersitzigen Flugtaxis. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt er nähere Einblicke in laufende Projekte und berichtet von einem Testflug, der die Alltagstauglichkeit der E-Flieger untermauern sollte.

Dominik Stenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ultraleichtflugzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis