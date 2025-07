Vor der Landsberger Stadtverwaltung wird ein Zeichen für den Frieden gesetzt

Als Mitglied der internationalen Organisation Mayors for Peace hat sich die Stadt Landsberg auch in diesem Jahr am bundesweiten Flaggentag beteiligt. Vor dem Gebäude der Stadtverwaltung in der Katharinenstraße wurde laut einer Pressemitteilung die Friedensflagge gehisst. Stellvertretend für Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) übernahm Landsbergs Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) diese Aufgabe gemeinsam mit Dr. Wolfgang Lerch, Sprecher der IPPNW-Regionalgruppe Landsberg.

Die Mayors for Peace wurden 1982 vom Bürgermeister der japanischen Stadt Hiroshima gegründet und setzen sich weltweit für nukleare Abrüstung und friedliches Zusammenleben ein. Heute gehören dem Netzwerk mehr als 8390 Städte in 166 Ländern an – darunter knapp 900 Städte in Deutschland. In seiner Ansprache erinnerte Moritz Hartmann an die Schrecken von Hiroshima und Nagasaki, betonte aber zugleich die aktuelle Bedeutung des Flaggentags: „Dieser Tag ist ein starker Aufruf, Verantwortung für eine friedliche Zukunft zu übernehmen. Die weltpolitische Lage zeigt, wie wichtig es ist, aus der Geschichte zu lernen und die Stimme der Zivilgesellschaft zu stärken.“

Dr. Wolfgang Lerch zeigte sich in seiner Rede tief besorgt über die sicherheitspolitische Entwicklung in Europa. Er kritisierte insbesondere die Pläne zur Stationierung neuer US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland und warnte vor den damit verbundenen Risiken: „Ein einziger Fehlalarm könnte durch die extrem kurze Vorwarnzeit katastrophale Folgen für Deutschland haben.“ Zugleich kritisierte Lerch laut der Pressemitteilung die politischen Forderungen nach einer eigenständigen europäischen Atommacht unter deutscher Führung. (AZ)