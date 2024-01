Bundesliga: Red Hocks Kaufering siegen in Chemnitz

In der Floorball-Bundesliga gelingt den Red Hocks ein wichtiger Sieg - nicht für die Tabelle, aber für das Selbstvertrauen. Zwei Spieler überragen in Chemnitz.

Auch wenn die Red Hocks Kaufering den letzten Platz in der Floorball-Bundesliga nicht mehr verlassen können: Aufgegeben hat sich das Team noch lange nicht. Beim Nachholspiel in Chemnitz zeigten die "Roten vom Lech" vor allem in der Defensive eine sehr gute Leistung, womit der 5:3-Sieg absolut verdient war. Und das, obwohl die Kauferinger nur mit einem ganz kleinen Kader antreten konnten.

Verhalten begann die Partie in Chemnitz. Aus Kauferinger Sicht absolut verständlich - konnten sie doch mit nur zehn Feldspielern und zwei Torhütern antreten. "Uns ging immer im Kopf um, dass sich ja keiner verletzen dürfte“, sagte Verteidiger Johannes Föhr, der angesichts der Personalnot im Angriff antreten musste. Auch die beiden Trainer Daniel Nustedt und Christoph Huber mussten sich in diesem Spiel in die Liste der Ausfälle eintragen. Ihren Job übernahmen der verletzte Kapitän Marco Keß und Torwarttrainer Shoeui Yiu.

Moritz Leonhardt bringt die Kauferinger in Führung

Nach einem ersten Abtasten war es Moritz Leonhardt, der in der 5. Minute aus der Halbdistanz abzog und die Red Hocks in Führung brachte. Chemnitz musste nun mehr tun und hatte auch deutlich mehr Spielanteile. Doch die Kauferinger Abwehr stand diesmal sehr sicher. Immer wieder wurden die Schüsse geblockt, oder Keeper Moritz Ballweg zeigte seine Klasse. Auch wenn Ballweg im Tor und Moritz Leonhardt im Angriff die beiden Schlüsselspieler waren - im Endeffekt brachte die gute Teamleistung den Kauferingern die drei Punkte ein. Wichtig war dabei auch das zweite Tor von Leonhardt kurz vor der ersten Drittelpause (18.).

40 Bilder Die Red Hocks Kaufering agieren ohne Fortune Foto: Thorsten Jordan

Im zweiten Abschnitt kassierten die Red Hocks ihre einzige Strafe in diesem Spiel und die hatte Folgen. Nach nur 12 Sekunden verkürzte Chemnitz, das in den Play-offs noch um das Heimrecht kämpfte, auf 1:2 (32.). Doch die Kauferinger ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen: Keine drei Minuten später traf Benedikt Föhr zum wichtigen 3:1, mit dem es in die zweite Pause ging.

Chemnitz kommt noch mal auf ein Tor ran

Im Schlussdrittel liefen die Gastgeber weiter an, doch Kauferings Abwehr stand. Gut drei Minuten vor Schluss nahm Chemnitz nach einer Auszeit seinen Keeper für einen weiteren Feldspieler heraus - Moritz Leonhardt nutzte dies in der 58. Minute zum 4:1. Noch gaben sich die Floor Fighters aber nicht geschlagen und kamen tatsächlich noch auf 3:4 heran, gut 40 Sekunden vor Schluss. Diesmal aber hielt das Nervenkostüm der Red Hocks und wieder war es Leonhardt, der in der letzten Sekunde mit einem weiteren Empty-Net-Goal den 5:3-Sieg herstellte.

In dieser Verfassung sollten die Kauferinger in den Play-downs erfolgreich bestehen und die nächste Saison in der 1. Bundesliga Floorball klarmachen. Vor allem, da zu hoffen ist, dass sich der eine oder andere Verletzte rechtzeitig zurückmeldet. Jetzt legt die Floorball-Bundesilga erst mal eine Pause ein, das nächste Spiel bestreiten die Kauferinger am 10. Februar zu Hause gegen Dresden, am 11. Februr geht es dann nach Wernigerode.