Wieder Flugübungen auf dem Lechfeld

Noch bis Freitag, 28. März, führt das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Verbindung mit weiteren Luftwaffeneinheiten eine Ausbildung mit verschiedenen Luftfahrzeugen auf dem Flugplatz Lechfeld im südlichen Landkreis Augsburg durch. Dabei werden neue und angepasste Verfahren in Bezug auf die Landes- und Bündnisverteidigung erprobt, welche die Stärkung der eigenen Kräfte geübt, teilt die Bundeswehr in einer Pressemeldung mit.

Aufgrund der besonderen Ausbildungs- und Übungserfordernisse, ist in dieser Zeit mit erhöhtem Flugaufkommen, allerdings nur innerhalb der bekannten Flugbetriebszeiten, zu rechnen. Unter anderem auch im nördlichen Landkreis Landsberg.

Bei Beschwerden rund um den Flugbetrieb wird in der Pressemitteilung empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamts der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)