Neuer Beschützer für den Quarterback beim Landsberg X-Press

Mit Quirin Heinlein vermeldet der Landsberg X-Press einen prominenten Rückkehrer. Ziel ist die Titelverteidigung in der Football-Regionalliga.

So langsam geht es bei den Footballern des Landsberg X-Press in die heiße Phase. Der aktuelle Spielplan für die Saison 2024 steht fest und das Training läuft zweimal pro Woche auf Hochtouren. Zwar muss Headcoach Gabriel Chambers unter anderem mit Lukas Saurwein und Brandon Watkins zwei prominente Abgänge verkraften, aber es gibt auch Zugänge auf dem Platz. Einer davon ist Quirin Heinlein, der in Landsberg allerdings kein Unbekannter ist.

Der 22-Jährige gebürtige Landsberger wird in der sogenannten O-Line zum Einsatz kommen, was bedeutet, dass er den eigenen Quarterback beschützt, um ihm Würfe oder eigene Läufe zu ermöglichen. Mit seiner Größe von 1,95 Metern und einem Gewicht um die 150 Kilogramm hat Quirin Heinlein Gardemaße für diese Position, und er bringt Erfahrung aus der 1. Liga mit, denn er spielte zwei Jahre in der GFL für die Allgäu Comets aus Kempten.

Angefangen hat er seine sportliche Laufbahn allerdings mit Eishockey, spielte in Landsberg, Kaufbeuren, Augsburg und Peiting. Nach Querelen mit einem Trainer verlor er allerdings das Interesse und schaute sich nach Alternativen um. „Im Fernsehen habe ich damals gerne die Filme mit Bud Spencer geschaut“, erinnert sich Heinlein grinsend, „und der spielte ja auch Football. Da habe ich mir gedacht, dass könnte doch was für mich sein.“

Er startete mit Flag-Football bei der U16 des Landsberg X-Press, wechselte 2017 zur U19 und schloss sich 2018 den Allgäu Comets an, weil er höherklassig spielen wollte. Talent hatte er reichlich und schon bald lief er zwei Jahre lang als „Warrior“ für die Bayern-Auswahl aufs Feld. Kein Wunder, dass sich auch die Senioren der Comets seine Dienste sichern wollten und ab 2021 spielte er in der 1. Liga. „Ich war natürlich mit meinen jungen Jahren nicht direkt Stammspieler, aber immer, wenn sich jemand verletzt hatte, bin ich eingesprungen“, erinnert er sich. „Ich war sozusagen die Allzweckwaffe, das Schweizer Taschenmesser.“ Das Jahr 2022 war wegen der Pandemie ein verlorenes, doch ein Jahr später schafften es die Comets erneut bis in die Play-offs und Quirin Heinlein war bei diesen Erfolgen mittendrin.

Präsident von Landsberg X-Press lässt Kontakt nie abreißen

X-Press-Präsident Markus Gruberbauer ist ein umtriebiger Mann. Er ließ den Kontakt zum ehemaligen X-Men nie abreißen und als er sich im Herbst 2023 bei ihm meldete, passte ein Wechsel zurück in die Lechstadt perfekt zur Lebensplanung. „Für mich standen berufliche Veränderungen an und außerdem hat der X-Press einen sehr guten Ruf in der Branche. Nirgendwo sonst ist das Verhältnis zu den Spielern so herzlich und auch die Rahmenbedingungen mit den tollen Fans sind etwas Besonderes“, sagt Heinlein. „Die Heimspiele in Landsberg vermitteln dem Team ein ganz anderes Feeling. Das waren alles gute Argumente.“

Einige Wochen später schaute er beim Probetraining vorbei und fällte umgehend die Entscheidung, in Landsberg bei der Titelverteidigung zu helfen. „Ich möchte mich hier gerne in der O-Line einbringen und das Team dabei unterstützen, eine weitere erfolgreiche Saison zu spielen. Einige Spieler kenne ich auch noch von früher. Ich stehe nun mit den Leuten auf dem Platz, die mir damals Football beigebracht haben. Ein fantastisches Gefühl“, sagt Quirin Heinlein und strahlt über das ganze Gesicht.

Beruflich erlebt Heinlein derzeit ebenfalls spannende Zeiten. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Realschule in Landsberg machte er zunächst eine Ausbildung zum Zahntechniker in Augsburg. Schnell stellte er fest, dass dieser Berufszweig nicht seine Zukunft werden würde, und er holte das Abitur an der Fachoberschule nach. Doch was nun? „Ich habe neben dem Sport eigentlich nur ein anderes Hobby. Ich bin leidenschaftlicher Gamer“, sagt Heinlein. Das preisgekrönte Rollenspiel-Schwergewicht „Baldur’s Gate“ zockt er ebenso, wie die Shooter „Titan Fall“ und „Apex Legends“.

Fan von Computerspielen studiert in Kempten „Informatik – Game Engineering“

Da lag es nahe, dass er diese Leidenschaft zu seinem Beruf machen würde und er schrieb sich im Sommer 2023 an der Hochschule in Kempten für den Studiengang „Informatik – Game Engineering“ ein. Die Spielebranche boomt und er will irgendwann seine eigenen Visionen und Ideen als Game Designer umsetzen. Das erste Semester war anspruchsvoll, aber er hat die Zwischenprüfungen größtenteils erfolgreich absolviert und wird diesen Weg weiter beschreiten. „Dank der Professoren war der Einstieg machbar und mittlerweile bin ich so weit, dass ich weiß, was ich da programmiere“, schildert Heinlein seinen Übertritt in eine neue Welt. „Vor dem zweiten Semester habe ich aber großen Respekt, denn meine Kommilitonen berichten, dass es mit Abstand das Schwierigste sei. Ich will es aber auf jeden Fall packen und später auch in der Branche arbeiten. Es gibt kaum was Besseres, als sein Hobby zum Beruf zu machen.“

Landsbergs Trainer Gabriel Chambers bekommt einen starken Verteidiger für seinen Quarterback. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

An Motivation mangelt es dem Neuzugang von Landsberg X-Press also weder auf dem Platz noch vor dem Rechner. Die Mannschaft von Headcoach Gabriel Chambers darf sich auf einen Spieler freuen, der für frischen Wind der O-Line sorgen kann. Er wird mit der „66“ für die X-Men auflaufen. Eine Nummer, die man im Auge behalten sollte.