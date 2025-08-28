Forderung der Bayernpartei: Freiwillige Ausgaben sollen auf den Prüfstand

Für das laufende Jahr wurde das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts auf Landkreisebene deutlich verfehlt, was insbesondere auf die hohen Personal- und Sozialkosten zurückzuführen ist. Das Defizit von rund 20 Millionen Euro kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Außerdem wurde in einer Sitzung des Landsberger Kreistags im Dezember eine leichte Erhöhung der Kreisumlage beschlossen. Die Fraktion der Bayernpartei möchte die Ausgaben vor den kommenden Haushaltsberatungen genau prüfen und formuliert in einem Antrag dahingehend zwei konkrete Forderungen.

„Zur Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit halten wir es für unabdingbar, eine konsequente Beurteilung aller bedeutenden Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit, der Finanzierbarkeit und der Folgelasten sowie verstärkt unter dem Blickwinkel der unbedingten Notwendigkeit (…) durchzuführen“, heißt es in dem Schreiben an Landrat Thomas Eichinger (CSU). Pflichtaufgaben hätten Vorrang. Damit ließen sich nach Ansicht der Fraktion der Bayernpartei die Kreditaufnahmen und die Schuldenleistungen reduzieren. Der Landkreis würde mittelfristig wieder in die Lage versetzt, auch in verstärktem Maße Schulden abbauen zu können.

Bayernpartei möchte über freiwillige Ausgaben einzeln abstimmen lassen

Dem Kreistag werden zwei Beschlüsse nahegelegt. So soll die Kreisverwaltung beauftragt werden, vor den Beratungen dem Gremium eine Haushaltsübersicht vorzulegen, in der nach Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben unterschieden wird. Anschließend möge der Kreistag „alle freiwilligen Aufgaben und Förderungen zur Disposition stellen. Über die einzelnen freiwilligen Aufgaben sind dem Kostenaufwand nach in Reihenfolge abzustimmen.“

In der Begründung des Antrags wird von der Bayernpartei darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplan mehr als 1000 Seiten umfasst und nur mit immensem Aufwand zu durchforsten sei. Dementsprechend gestalte sich die Suche nach Einsparmöglichkeiten für die Mitglieder schwierig. „Die einzige Möglichkeit, die Ausgaben zu kanalisieren, bieten neben der Personalplanung (Stellenplan) und einer optimierten Ressourcen-Verwendung nur die freiwilligen Aufgaben.“

Die Fraktion, der Tobias Linke, Hermann Dempfle, Bernhard Sießmeir und Kurt Wacker angehören, plädiert zudem für einen Kreisumlage-Hebesatz unter 50 Prozent. Die wirtschaftliche Situation in Bayern bleibe angespannt und keine Gemeinde dürfe „wegen der Kreisumlage in ihrer Leistungsfähigkeit in Schräglage kommen“. Im laufenden Haushaltsjahr liegt der Kreisumlage-Hebesatz bei 53,25 Prozent.