Motorradfahrer aus dem Kreis Landsberg verunglückt in Forst

In Forst ist am Freitag gegen 12.30 Uhr ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Landsberg verunglückt. Laut der Weilheimer Polizei kam es auf der Kreisstraße von Birkland nach Wessobrunn zu dem Unfall, als ein 39-jähriger Autofahrer nach links in ein Grundstück einbiegen wollte. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Motorrad, das ein 58-jähriger Mann aus der Gemeinde Vilgertshofen lenkte. Beim Zusammenstoß wurde dieser vom Motorrad geschleudert. Er erlitt schwerere Verletzungen, um diese genauer abzuklären, wurde er ins Weilheimer Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert. (AZ)

Landkreis Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis