Franz Georg Schluifelder hat die Chance, eine Million Euro zu gewinnen

Franz Georg Schluifelder hat eine große Leidenschaft für Kunst: Seine Sammlung an Ölbildern wächst stetig, sodass sein Zuhause mittlerweile fast einer Galerie gleicht. Doch auch die Musik spielt eine wichtige Rolle in seinem Leben – vor allem das Jazz-Genre hat es ihm angetan und er besucht regelmäßig Konzerte. Schon bald reist der Kunstliebhaber nach Rottach-Egern und checkt dort im Parkhotel Egerner Höfe ein. Der pensionierte Jurist, der weiterhin eine kleine Kanzlei führt und einige Mandantinnen und Mandanten in Familien-, Erb- und Immobilienrecht berät, wurde aus allen SKL-Losbesitzerinnen und -Losbesitzern per Zufallsgenerator ausgewählt und hat nun die Gewinnchance von 1:20 auf den Hauptgewinn von einer Million Euro. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

