Landsberger Orgelsommer: Franz Günthner holt sein Konzert nach

Am 16. August schlug ein Blitz in das große Kreuz auf dem Turm der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg und beschädigte dabei nicht nur Kreuz und Kugel, sondern setzte auch die gesamte Elektrik außer Gefecht. Die Matinee des Orgelsommers musste deshalb ausfallen, Kirchenmusikdirektor Franz Günthner reiste unverrichteter Dinge zurück nach Leutkirch. Das Konzert wurde jetzt – die Orgel hat wieder Strom, andere Einrichtungen der Kirche noch nicht – nachgeholt.
Landsberg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden