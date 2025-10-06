Icon Menü
Franz Günthner spielt das letzte Konzert beim Landsberger Orgelsommer

Landsberg

Landsberger Orgelsommer: Franz Günthner holt sein Konzert nach

Ein Blitzeinschlag in den Turm der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt sorgte für eine Terminverschiebung. Stücke mit dem Thema „Maria“ sind jetzt zu hören.
Von Romi Löbhard
    • |
    • |
    • |
    Organist Franz Günthner holte jetzt sein Orgelsommer-Konzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg nach.
    Organist Franz Günthner holte jetzt sein Orgelsommer-Konzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg nach. Foto: Christian Rudnik

    Am 16. August schlug ein Blitz in das große Kreuz auf dem Turm der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg und beschädigte dabei nicht nur Kreuz und Kugel, sondern setzte auch die gesamte Elektrik außer Gefecht. Die Matinee des Orgelsommers musste deshalb ausfallen, Kirchenmusikdirektor Franz Günthner reiste unverrichteter Dinge zurück nach Leutkirch. Das Konzert wurde jetzt – die Orgel hat wieder Strom, andere Einrichtungen der Kirche noch nicht – nachgeholt.

