Frau touchiert mit ihrem Auto in Landsberg beim Rückwärtsfahren anderen Pkw

In der Landsberger Bachfeldstraße ist es am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um einen entgegenkommenden Bus durchzulassen, fuhr eine 35-Jährige aus dem südlichen Landkreis mit ihrem Pkw laut Polizei rückwärts und touchierte dabei ein Auto, das sich hinter ihrem Fahrzeug befand.
Sowohl die 35-Jährige als auch die Fahrerin des anderen Pkw blieben bei dem Unfall unverletzt, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 7000 Euro. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden