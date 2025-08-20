Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Frau touchiert mit ihrem Auto in Landsberg beim Rückwärtsfahren anderen Pkw

Landsberg

Frau touchiert mit ihrem Auto in Landsberg beim Rückwärtsfahren anderen Pkw

In der Landsberger Bachfeldstraße kommt es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall in Landsberg ist am Dienstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstanden.
    Bei einem Unfall in Landsberg ist am Dienstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstanden. Foto: Daniel Vogl (Symbolbild)

    In der Landsberger Bachfeldstraße ist es am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um einen entgegenkommenden Bus durchzulassen, fuhr eine 35-Jährige aus dem südlichen Landkreis mit ihrem Pkw laut Polizei rückwärts und touchierte dabei ein Auto, das sich hinter ihrem Fahrzeug befand.

    Sowohl die 35-Jährige als auch die Fahrerin des anderen Pkw blieben bei dem Unfall unverletzt, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 7000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden