Ein "gebrauchter Tag" für die Fußballerinnen des MTV Dießen

In der Fußball-Bezirksoberliga kassieren die Damen des MTV Dießen ihre erste Auswärtsniederlage. Das MTV-Team kann die Ausfälle diesmal nicht kompensieren.

Zum ersten Mal in der laufenden Saison der Fußball-Bezirksoberliga müssen sich die Damen des MTV Dießen auswärts geschlagen geben. Beim TSV Eching gab es für das Ammersee-Team eine knappe, aber dennoch verdiente 0:1-Niederlage.

Es war ein gebrauchter Tag für das Team von Coach Nico Weis. Ohne wichtige Stammkräfte wie Julia Stapff, Katharina Hack oder Antonia Liebl fehlten dem MTV gleich drei defensive Mittelfeldspielerinnen. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Gastgeberinnen fast in allen Belangen überlegen und erzielten in der 39. Minute den letztendlich entscheidenden Treffer. Im zweiten Abschnitt war die Partie etwas ausgeglichener. Nach 70 Minuten hätte Eching nach einem berechtigten Strafstoß den Deckel draufsetzen setzen können, doch Dießens beste Spielerin des Tages, Torhüterin Larissa Müske, parierte. Minuten später war es wieder Müske, die aus kurzer Distanz die Entscheidung verhindern konnte. Die beste Dießener Chance hatte in den Schlussminuten Kristina Spitzer, doch auch Echings Torfrau war auf dem Posten. Am Samstag, 27. April, empfängt der MTV Dießen ab 15 Uhr den FC Langengeisling. (AZ)

