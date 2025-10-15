Freestylesport statt Mathematik begeistert Landsberger Realschüler

10.35 Uhr. An der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR) in Landsberg beginnt gerade die vierte Unterrichtsstunde. Doch anstatt konzentrierter Stille ist heute in den Klassenzimmern Hip-Hop-Musik zuhören. Denn an diesem Herbsttag stehen dank des „Gorilla Plus Schulprogramms“ nicht etwa Mathematik, Deutsch oder Englisch auf dem Stundenplan der sechsten Klassen, sondern Freestylesport und gesunde Ernährung.

Auch in der Schule wird das Smartphone zum Bewegungskiller

Sportlehrerin Michaela Linsenmeier hat das Projekt an die Schule geholt. „Mit klassischem Sportunterricht kann man nicht jedes Kind abholen. Ich möchte den Schülerinnen und Schülern gerne zeigen, was man darüber hinaus noch machen kann“, erklärt sie. Außerdem berichtet sie von einem Problem, dass viele Eltern nur zu gut kennen: zu viel Zeit am Handy. Dafür hat sich die JWR nun eine Lösung einfallen lassen: Während des Unterrichts geben die Kinder ihre Endgeräte in der „Handygarage“ ab. Nach Schlussschluss können sie wieder abgeholt werden. Aber nicht nur die hohe Bildschirmzeit macht der Lehrerschaft Sorgen, auch die Essgewohnheiten der Schülerinnen und Schüler geben den Lehrkräften zu denken. „In der Mittagspause gehen viele Kinder zum Supermarkt. Da kaufen sie sich eine Tüte Chips und das ist dann ihr Mittagessen“, sagt Linsenmeier.

Die Sporthalle der JWR wird zum Skatepark. Foto: Lena Rajewski

Diese Sorgen teilt Tobias Kupfer. Er ist Co-Gründer des Gorilla Gesundheitsförder- und Bildungsprogramms. Seit zehn Jahren setzt sich der ehemalige Skateboardprofi gegen die „Bewegungspleite“ ein. „Unsere Kids sitzen sich krank. Bewegung ist kein Luxus, sondern die beste Gesundheitsvorsorge überhaupt“, sagt Kupfer. Mit seinem Team bietet er Workshops im Skaten, Parkour, Scooter fahren, Breakdance, Freestyle, Fußball und Frisbee an. Aus diesem Angebot können die Kinder frei wählen und sich einen Tag lang in der Disziplin ausprobieren. Mit dem Skateboard oder dem Scooter sausen die Sechstklässler und auch die ein oder andere Lehrkraft durch die Sporthalle. Der Sportplatz wird zum Frisbeefeld oder Fußball-Käfig und die Aula zum Tanzstudio.

Aber es muss nicht immer Sport sein. Die Gorillas können auch Musik. Ein paar Klassenräume weiter wird der Musikunterricht durch einen Beatboxkurs ersetzt. Die Coaches vermitteln den Kindern ein Gefühl für Rhythmus, bringen ihnen die ersten Beats bei und demonstrieren bei einem Duell ihre eigenen Fähigkeiten. Der zweifache Beatboxweltmeister Elias Nasari fordert sogar glatt Direktorin Katalin Lutzenberger zu einem Beatbox-Battle heraus.

Zu Besuch im Beatboxkurs mit Elias Nasari (links) und Tim Schleiser. Foto: Lena Rajewski

Die Balance machts: Neben Sport stehen auch Ernährung und mentale Stärke im Fokus

Mittags gibt es für alle ein gesundes Buffet mit saisonalen Zutaten. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich ihren eigenen Teller zusammen stellen und lernen so gleichzeitig mehr über Makronährstoffe und gesunde Fette. Die Begeisterung ist groß. „Super lecker“, verkündet eine Gruppe Jungs stolz und reckt ihre selbst kreierten Teller in die Luft. Aber nicht nur die körperliche Fitness und Gesundheit steht im Vordergrund, auch die mentale Stärke soll gefördert werden. Nachmittags können sich die Jugendlichen in sogenannten Ateliers an Entspannungs- und Koordinationsübungen versuchen. „Das Relax-Atelier ist immer am schwierigsten, wenn die Kids dann wirklich mal einige Momente Ruhe geben müssen“, sagt Julius Wipperfürth, der die Workshops organisiert.

Die Kinder können sich am Buffet ihre eigene Salatbowl zusammen stellen. Foto: Lena Rajewski

Dieser Schultag war erst der Auftakt. Im nächsten Jahr finden erneut Workshops an der JWR statt. Außerdem stellt Gorillas der Realschule für einen Monat einen mobilen Skatepark zur Verfügung, sodass die Jugendlichen selbstständig weiter trainieren können. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich schon auf den nächsten Gorilla-Tag. „Das war auf jeden Fall viel besser als normaler Unterricht“, jubelt Sechstklässler Florian.